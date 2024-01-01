Елена Синица Каждый третий пермяк написал заявление об увольнении на эмоциях Примерно 52% опрошенных работодатель пытался удержать Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Каждому третьему пермяку (33%) знакома ситуация импульсивного увольнения. При этом мужчины чаще принимали решение сгоряча, чем женщины — 40% против 25% соответственно. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

Также стало известно, что примерно 52% опрошенных работодатель пытался удержать, обещая выше должность или зарплату. Как итог, каждое третье заявление по собственному желанию отправляется в мусорную корзину.

Интересно, что 73% тех, кто уволился сгоряча, не жалеют о своём решении, считая, что оно улучшило их жизнь.

Из тех, кого уговорили остаться, не пожалел каждый второй (53%): «Уволиться никогда не поздно, радовалась, что осталась, иногда излишние эмоции вредят».

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