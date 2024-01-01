Елена Синица
В Прикамье задержали водителя со 106 неоплаченными штрафами
Кроме этого, его привлекали к ответственности за езду в пьяном виде
В Карагайском округе сотрудники Госавтоинспекции заметили двух молодых людей, которые в состоянии алкогольного опьянения сели в легковушку и поехали. Тогда правоохранители остановили машину для проверки документов, сообщает «Рифей».
Как выяснилось, за рулём был пьяный 25-летний житель Юсьвинского округа. Молодой человек объяснил, что всю ночь распивал спиртное с другом, а на утро они поехали за сигаретами.
Позднее стало известно, что у молодого человека также имеется 106 неоплаченных штрафов за превышение скорости в разных регионах России. Кроме этого, его привлекали к ответственности за езду в пьяном виде. Заведено уголовное дело.
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