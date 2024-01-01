Елена Синица В Прикамье снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом За неделю зафиксировано 16,9 тысячи случаев ОРВИ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 7 по 13 октября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 5,9% по сравнению с предыдущей неделей. За этот период зафиксировано 16,9 тыс. случаев ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

При этом в регионе активно проводится вакцинация против гриппа. В частности, по данным на 14 октября, привито 773,6 тыс. человек, в числе которых 406 тыс. детей.

В целях профилактики гриппа и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует сделать прививку, так как это наиболее эффективное средство профилактики. Кроме этого, нужно тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение, не допускать переохлаждения, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний.









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