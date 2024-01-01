Алёна Бронникова Закупка мебели обойдётся пермской галерее в 1 млн рублей Начальная стоимость в ходе торгов снизилась почти в три раза Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

ГБУК «Пермская государственная художественная галерея» заключило контракт на поставку оборудования и мебели на 1,17 млн руб. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3,49 млн руб. Участие в электронном конкурсе приняли 12 подрядчиков. Минимальное предложение поступило от ООО «Сатурн Импэкс-Трейдинг». Таким образом, в ходе торгов цена снизилась почти в три раза.

Согласно условиям договора, поставщик должен будет в срок с 25 ноября по 6 декабря 2024 года привезти, собрать и установить 60 единиц товара, в числе которого складские металлические стеллажи разного размера, производственные столы, тумбы для инструментов и верстаки. Срок действия контракта — до 31 декабря 2024 года.

ООО «Сатурн Импэкс-Трейдинг» зарегистрировано в Перми в 1998 году. Руководителем и учредителем является Виктор Билёв. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Выручка в 2023 году составила 97,7 млн руб., чистая прибыль — 9 млн руб. Компания занимается производством и установкой стеллажей, исполнила 179 госконтрактов по поставке стеллажей, офисной мебели и пр. Как указано на сайте checko.ru, основными заказчиками являются Управление судебного департамента в Татарстане, Пермская художественная галерея и краеведческий музей Бузулука.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.