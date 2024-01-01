Зарина Ситдикова В здании автовокзала в Перми обнаружен подозрительный предмет Правоохранители проводят проверку Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Эвакуация людей из здания пермского автовокзала на ул. Революции, 68 была проведена из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

В ведомстве подтвердили информацию, которую ранее передал «Новому компаньону» источник в оперативных службах.

Очевидец происходящего уточнил изданию, что эвакуация людей из автовокзала началась в 19:20. Для того чтобы никто не сумел зайти на объект, он был огорожен сигнальной лентой. Сейчас у автовокзала находятся машины полиции и скорой помощи, прибыли сотрудники Росгвардии.

В региональном минтербезе добавили, что правоохранительные органы проводят проверку на месте происшествия. В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения посторонних предметов незамедлительно звонить по номеру 112.

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