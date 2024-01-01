В Прикамье жителя Кунгура обвинили в незаконном изготовлении оружия Мужчина хранил дома также и боеприпасы Поделиться Твитнуть

В пресс-службе Управления ФСБ по Пермскому краю отчитались о возбуждении уголовного дела против жителя Кунгура, который незаконно изготовлял огнестрельное оружие и боеприпасы.

В октябре в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему уже предъявили обвинение.

В ведомстве отмечают, что с 2023 по 2024 год кунгуряк незаконно изготовил нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие и 57 патронов к ним.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства.

Напомним, в июле другого жителя Кунгурского округа осудили за незаконное хранение оружия. В феврале мужчину задержали за незаконное хранение взрывчатых веществ. У жителя Прикамья при обыске нашли тротиловую шашку, патроны разного калибра и винтовку. После задержания в отношении него возбудили уголовное дело. Решением суда мужчину приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

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