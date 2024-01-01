В Прикамье мужчину приговорили к колонии за незаконное хранение оружия Он проведёт там 3,5 года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае жителя Кунгурского округа осудили за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, в феврале этого года мужчину задержали за незаконное хранение взрывчатых веществ. У жителя Прикамья при обыске нашли тротиловую шашку, патроны разного калибра и винтовку. После задержания в отношении него возбудили уголовное дело. Решением суда мужчину приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Напомним, в начале июля стало известно, что Управление ФСБ по Пермскому краю проводит проверку из-за инцидента со взломанным автоответчиком в больнице «РЖД-Медицина» в краевой столице. Ведомство проверяло сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы.

В ФСБ тогда заявили, что по факту произошедшего приняты первоочередные меры, функционирование системы связи восстановлено, работа ведётся в штатном режиме. Кроме того, проводятся дополнительные проверки, отметили в ведомстве.

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