Елена Синица В Перми ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы Сейчас функционирование системы связи восстановлено, работа ведётся в штатном режиме Поделиться Твитнуть

Управление ФСБ России по Пермскому краю проводит проверку из-за инцидента со взломанным автоответчиком в больнице «РЖД-Медицина» в краевой столице. Об этом сообщает Properm.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По факту произошедшего приняты первоочередные меры, сейчас функционирование системы связи восстановлено, работа ведётся в штатном режиме. Проводятся дополнительные проверки, отметили в ведомстве.

Ранее читатели портала сообщали, что при попытке дозвониться до стационара больницы «РЖД-Медицина» на автоответчике проигрывается подозрительная запись. В аудиосообщении звучала критика действий российской власти и проведения СВО.

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