Алёна Бронникова В пермском ТРЦ «Планета» состоятся пожарно-тактические учения Они запланированы на 15 октября Поделиться Твитнуть

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) 15 октября в 09:00 пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Жителей просят сохранять спокойствие.

В пресс-службе самого ТРЦ также предупреждают, что в «Планете» состоится плановая эвакуация персонала с проверкой работоспособности всех систем противопожарной защиты здания. Учения будут проводиться с 09:00 до 10:00.

Отмечается, что плановые эвакуации в торговом центре проводятся не реже двух раз в год по заранее согласованному графику. Цель профилактических мероприятий заключается в повышении осведомлённости персонала и сервисных служб ТРЦ о правилах эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, отработке всех инженерных систем противопожарной защиты, а также оценке навыков работы пожарно-спасательных подразделений с пожарно-техническим вооружением при тушении пожара.

«В ходе тренировки будут продемонстрированы способы спасения людей и тушения пожаров с применением специальной техники, а также организация работы пожарно-спасательных подразделений», — рассказали в ТРЦ.

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