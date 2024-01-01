Алёна Бронникова В центре Перми 20 октября откроется китайский супермаркет «Ни Хао» расположится рядом с ЦУМом Поделиться Твитнуть

ИА "Текст"

В Перми готовится к открытию китайский супермаркет под названием «Ни Хао». По информации интернет-газеты «Текст», плановая дата начала работы объекта — 20 октября.

Под магазин было арендовано помещение в центре Перми, по ул. Ленина, 49. Здание находится между ЦУМом и Культурно-деловым центром. Как отмечает издание, «нихао» в переводе с китайского означает «здравствуйте».

Как сообщал ранее «Новый компаньон», в Перми 5 июля открылся первый в России магазин китайского бренда Happy Easy Anyway (HEA). Он занял площадку в 74 кв. м на втором этаже ТРЦ «Планета». Проект также стал первым выходом ретейлера за пределы Китая. Бренд предлагает повседневную и спортивную одежду для мужчин и женщин, а также для детей и подростков. Авторы проекта передают национальный колорит в ярких деталях и необычных принтах.

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