Алёна Бронникова В Перми открылся первый в России магазин китайского бренда HEA Магазин расположен в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ТРЦ "Планета"

В Перми 5 июля открылся первый в России магазин китайского бренда Happy Easy Anyway (HEA). Проект стал также первым выходом ретейлера за пределы Китая.

Магазин расположен на втором этаже торгово-развлекательного центра «Планета». Площадь отдела составила 74 кв. м.

«Бренд предлагает повседневную и спортивную одежду в современном молодёжном стиле, в том числе широкий ассортимент унисекс-моделей. Национальный колорит бренда выражается в ярких деталях, необычных принтах и расцветках. В магазине представлены одежда и аксессуары для мужчины и женщин, а также для детей и подростков». — рассказали в пресс-службе ТРЦ.

Открытие нового магазина анонсировалось в апреле 2024 года. Тогда же сообщалось, что бренд откроет новую точку в ещё одном торговом центре России под управлением MALLTECH — в ТРЦ «Планета» в Уфе.

В Китае у HEA открыто около 200 магазинов в Шэньчжэне, Янчжоу, Чунцине, Сычуани, Ухани, Фошани, Тяньцзине, Гуанчжоу. Компания занимается производством одежды и аксессуаров для мужчин и женщин, а также развивает ресторанный (HEA Tea and Coffee) и гостиничный бизнес (Longshi).

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