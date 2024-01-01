Китайский бренд одежды HEA откроет магазин в Перми Он станет одним из первых в России Поделиться Твитнуть

В 2024 году запланировано открытие первых в России магазинов нового китайского бренда одежды Happy Easy Anyway (HEA). Они заработают в торговых центрах «Планета» (управляются компанией MALLTECH) в Перми и Уфе.

Площадь магазина в Перми составит 74 кв. м.

Для крупного китайского ритейлера это первый выход за пределы Китая. В настоящее время у бренда HEA открыто около 200 магазинов в городах Шэньчжэнь, Сычуань, Ухань, Янчжоу, Чунцин, Фошань, Тяньцзинь, Гуанчжоу.

HEA не только занимается производством одежды и аксессуаров для мужчин и женщин, но и развивает ресторанный бизнес (HEA Tea and Coffee), владеет сетью гостиниц Longshi и пр.

Объекты MALLTECH представлены в 6 регионах РФ. В портфеле MALLTECH сеть ТРЦ «Планета» в Перми, Красноярске, Уфе, Новокузнецке, ТРК «Лето» в Санкт-Петербурге, ТРЦ «Аура» в Новосибирске. Также компании принадлежит складской комплекс международного класса — логопарк «Крекшино».

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