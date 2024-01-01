Подъезд к мосту через Чусовую частично перекроют В Чусовом продолжатся ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм канал Сергея Белова

Как сообщает глава Чусовского городского округа Сергей Белов в своём телеграм-канале, путепровод (подъезд к мосту через Чусовую) частично перекроют.

«К сожалению, неудобства для жителей и гостей Чусовского городского округа продолжатся. Управление автомобильных дорог Пермского края продолжает масштабную реконструкцию транзитных участков», — сообщает Сергей Белов.





В октябре начался капитальный ремонт путепровода, расположенного перед мостом через Чусовую. Это продолжение работ по комплексному благоустройству, начатых два года назад с ремонта моста. С 14 по 18 октября 2024 года, по его словам, закроют правую сторону путепровода (если ехать из Нового города в сторону Старого города). Затем будет закрыта левая сторона. Срок окончания работ: октябрь-ноябрь 2025 года.





По словам Белова, отрабатывается финансирование мероприятий по приведению автодороги по ул. Лысьвенской в безопасное состояние и для организации объезда места ремонта путепровода.





«Ремонт путепровода позволит сделать его более безопасным и долговечным, что в конечном итоге принесёт пользу всем. Прошу жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам», — призывает глава Чусовского округа.

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