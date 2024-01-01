При формировании федерального бюджета «Единая Россия» поддержит программы по развитию села Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

При рассмотрении федерального бюджета одним из приоритетов «Единой России» остаются вопросы финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

«В прошлом году по инициативе «Единой России» финансирование госпрограммы по развитию села было увеличено на 26 млрд руб. Дополнительные средства направили на вовлечение в оборот земель сельхозназначения, развитие экспорта сельхозпродукции, обеспечение села современной техникой и развитие технологий. Бюджетный процесс начался, идёт рассмотрение документа в думских комитетах. Наша задача — максимально сохранить финансирование программы», — подчеркнул Владимир Якушев.

Народная программа партии «Единая Россия» включает наиболее важные направления развития сельских территорий. В рамках неё строятся и капитально ремонтируются больницы, школы, дома культуры и библиотеки. Отдельное внимание уделяется благоустройству и созданию комфортной среды, в том числе за счёт конкурсов, которые позволяют приводить в порядок малые города и исторические поселения. Партийцы поддерживают проекты инициативного бюджетирования, благодаря которым при непосредственном участии жителей решаются локальные вопросы.

«За счёт социальной программы догазификации газ подведён в общей сложности до границ почти 1,1 млн участков, полностью подключено 660 тыс. домовладений», — отметил Владимир Якушев.

Важный вопрос — обеспечение сельских территорий кадрами. Он решается за счёт проектов по профориентации молодёжи, программ «Земский доктор» и «Земский учитель», которые уже позволили привлечь на село 65 тыс. медиков и более 5 тыс. педагогов. Со следующего года по поручению Владимира Путина стартует программа «Земский работник культуры». С предложением запустить эту программу выступила наша партия», – отметил врио секретаря генсовета.

В числе других мер поддержки — законопроекты о развитии туризма и продаже лекарств в медорганизациях в тех сёлах, где нет аптек, а также вопросы обеспечения связью сельских территорий.

«За 2023 год уровень выполнения положений блока народной программы «Развитие села» составил 90%. В этом году ожидаем, что наш результат будет ещё выше», — отметил Владимир Якушев.

Ранее врио секретаря генсовета партии на «правительственном часе» представил профильному министру Оксане Лут важные инициативы по поддержке сельхозпроизводителей.

Заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Козюков:

— В Пермском крае в рамках реализации регионального проекта «Развитие сельских территорий» в 2025-2027 годах за счёт средств федерального и краевого бюджетов предлагается предусмотреть 1,2 млрд руб. Средства планируется направить в Берёзовский, Верещагинский, Краснокамский, Карагайский, Нытвенский, Куединский и Кудымкарский муниципальные округа.

Помимо основных программ развития сельских территорий «Земский доктор» и «Земский учитель» в Прикамье с 2025 года стартует новая федеральная программа «Земский работник культуры», которая предполагает единовременную выплату в размере 1 млн руб. работникам учреждений культуры, которые трудоустроятся в сельской местности.

С 2023 года по инициативе Дмитрия Махонина в крае реализуется проект «Комфортный край», направленный на комплексное развитие муниципалитетов края и определения самых востребованных у жителей направлений. В 2025 году по программе появятся новые направления, такие как «Школьная остановка», «Качественное водоснабжение», «Новый клуб» и строительство спортивных объектов.

На текущий момент проект сформирован по всем направлениям, на его реализацию из краевого бюджета будет направлено более 3 млрд руб., будет реализовано 467 мероприятий в 42 муниципалитетах.

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