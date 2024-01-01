«Единая Россия» выступила за сохранение поддержки малых и средних агрохозяйств Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил Минсельхозу РФ сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью. Свои инициативы он представил на правительственном часе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут.

Все меры поддержки, которые касаются малых форм хозяйствования, нужно максимально сохранить, подчеркнул Владимир Якушев.

«С 2012 года действует субсидия на погектарную поддержку экономических субъектов, включённых в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Минсельхозом подготовлено постановление о поддержке средних и малых предприятий Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью», — сказал Владимир Якушев.

Координатор проекта ЕР «Российское село» в Пермском крае, депутат регионального Заксобрания Сергей Ветошкин:

— Погектаровка — востребованная мера государственной поддержки. Особенно её актуальность значима в зоне рискованного земледелия. К ней, кроме Сибири, относится и Урал. Полностью поддерживаю эту инициативу, она важная и нужная.

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