Елена Синица
В Прикамье стало больше частных инвесторов
Из числа этих частных инвесторов порядка 85 тысяч человек совершали сделки на рынке акций и облигаций
В Пермском крае количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября стало более 750 тыс., что на 8,9 тыс. больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Московской биржи.
Из числа этих частных инвесторов порядка 85 тыс. человек совершали сделки на рынке акций и облигаций. В то же время число индивидуальных инвестиционных счетов, открытых инвесторами из Пермского края, достигло 127,4 тыс.
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