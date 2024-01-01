Елена Синица В Прикамье стало больше частных инвесторов Из числа этих частных инвесторов порядка 85 тысяч человек совершали сделки на рынке акций и облигаций Поделиться Твитнуть

В Пермском крае количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября стало более 750 тыс., что на 8,9 тыс. больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Московской биржи.

Из числа этих частных инвесторов порядка 85 тыс. человек совершали сделки на рынке акций и облигаций. В то же время число индивидуальных инвестиционных счетов, открытых инвесторами из Пермского края, достигло 127,4 тыс.

Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам прошлого месяца составило 33,8 млн, ими открыто 61 млн счетов. Общий объём торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2024 года составил 119,2 трлн руб.

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