Жителя Прикамья обвиняют по статье «Кража с банковского счёта» Он выкрал деньги с банковской карты своей знакомой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

Жителю Кизела предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».

Больше 85 тыс. руб. 38-летний мужчина потратил на себя с банковской карты знакомой. Женщина обратилась в сентябре в дежурную часть полиции с заявлением о хищении денежных средств.





По её рассказам, она находилась в гостях, во время застолья передала банковскую карту своему 38-летнему знакомому для покупки продуктов, сообщив пин-код. Через несколько дней она обнаружила смс-сообщения из банка о проведении расходных операций, которых не совершала. Сама карта пропала, хотя она помнила, что после того как знакомый приобрел продукты, она положила её в свою сумку.





Мужчина сознался сотрудникам правоохранительных органов в краже: похитил карту, когда женщина уснула. Зная пин-код, он в течение нескольких дней оплачивал покупки в магазинах, а также обналичил в банкоматах более 70 тыс. руб.





Уголовное дело в отношении кизеловца отправлено в суд.





«Не храните пин-код рядом с банковской картой и не записывайте его на саму карту. Не сообщайте пин-код и не передавайте карту посторонним лицам. Совершая операции с банковской картой, убедитесь в безопасности введения пин-кода (набирайте таким образом, чтобы люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогли его увидеть, прикрывайте клавиатуру рукой)», — предупреждают в МВД России по Пермскому краю.

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