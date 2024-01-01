Аферисты вымогали миллион рублей за ДТП с беременной девушкой в Прикамье В Соликамске будут судить 20-летнего посыльного телефонных мошенников Поделиться Твитнуть

20-летний житель Соликамска сядет на скамью подсудимых за мошенничество. Его задержали сразу же на первом задании, которое ему дали аферисты.

В Соликамске перед судом предстанет 20-летний посыльный телефонных мошенников. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».





Телефонные аферисты позвонили 66-летней жительнице Соликамска, сообщили, что её родственница стала участницей ДТП. Женщина предполагала, что ей звонит её сестра: в состоянии стресса, сквозь плачь и неразборчивую речь на другой стороне трубки она перепутала её голос.





Мнимая сестра рассказала, что устроила автоаварию, в которой пострадала беременная девушка. В середине беседы к разговору подключился лечащий врач, который озвучил всю серьёзность ситуации, затем позвонил следователь и рассказал, что 1 млн руб. поможет родственнице избежать уголовной ответственности.





Напуганная пенсионерка согласилась передать на спасение сестры 100 тыс. руб.: она собрала вещи для родственницы в больницу, завернула деньги в полотенце и отдала личному водителю врача, который заехал к ней домой. Им оказался курьер мошенников. От ненужных вещей курьер избавился, а деньги перевёл своим кураторам через банкомат.





Этот инцидент произошёл в мае. Выяснилось, что незадолго до него 20-летний соликамец разместил в интернете объявление о поиске работы. По звонку ему предложили должность выездного финансового менеджера: необходимо было приезжать на адрес, забирать деньги, пересчитывать их и переводить на указанные счета, оставляя себе процент от сделки. Предложение показалось парню выгодным, а работа — несложной, он согласился. Несмотря на то, что он делал всё, как его учили и соблюдал меры конспирации, сотрудники уголовного розыска задержали его.



«В отношении обвиняемого на период следствия была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.





Полицейские призывают граждан остерегаться предложений о сомнительном заработке.

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