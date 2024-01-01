Военная прокуратура Черноморского флота подала иск к предпринимательнице из Прикамья Заявление подано в Арбитражный суд Пермского края Поделиться Твитнуть

Военная прокуратура Черноморского флота требует привлечь к ответственности предпринимательницу из Прикамья.

Военная прокуратура Черноморского флота подала в суд на индивидуального предпринимателя Гузель Салихову, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Исковое заявление подано по ч. 2 ст. 14.10 КоАП («Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания»). В качестве третьих лиц к участию в спорах привлечены АО «Военторг» и Министерство обороны РФ.

Ранее Гузель Салихова уже была оштрафована на 25 тысяч рублей за торговлю. Как следует из материалов дела, женщина продавала армейские рационы питания с маркировкой «Армия России» и «Военторг» на Wildberries. А эти товары нельзя продавать свободно. Суд установил, что Гузель Салихова использовала товарный знак без разрешения.





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