Марина Сизова Бывший пермский топ-менеджер Михаил Никольский написал книгу о русском пути в управление Презентация книги пройдет в Москве 18 октября Поделиться Твитнуть

Михаил Никольский на Российском экологическом форуме в октябре. Фото: Российский экологический форум-2024

В Москве готовится к выходу в печать «Русский путь в управление» Михаила Никольского. Книга — о философии и национальных особенностях управления.

Презентация книги Михаила Никольского «Русский путь в управление» пройдёт вечером 18 октября в библиотеке экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Мероприятие проводится в рамках фестиваля «Управленческий октябрь».

Никольский — профессиональный менеджер с большим опытом. Широко известен в Перми, как основатель компании, первой в стране взявшей в аренду водоканал миллионного города в частное управление (больше трёх лет был генеральным директором компании ООО «НОВОГОР-Прикамье»). Никольский работал на высших должностях в энергетике и ЖКХ страны. Нынешнее место работы — в ППК «Российском экологическом операторе» (государственный институт развития в сфере экономики замкнутого цикла и обращения с твёрдыми коммунальными отходами).

В своей книге Михаил Эрикович делится «видением исторического момента, вытекающих задач управления и нового подхода к целеполаганию и результативности управленцев».

Автор использовал при написании книги как собственные наблюдения, так и известные результаты, книга, по его словам, будет полезна как управленцам — настоящим и будущим, так и специалистам в области искусственного интеллекта.

«В этой книге я старался найти ответ на вопрос, который я ищу уже больше 35 лет: как управлять эффективно, — комментирует автор книги Михаил Никольский. — Десятки и сотни прочитанных книг, журналов и статей, увы, системного ответа на вопрос не давали. Те советы, которые авторы книг адресовали своей аудитории, плохо ложились на отечественную действительность. Надо просто было понять, что мы — другие. И возникло решение пойти своей особенной дорогой, найти именно русский путь в управление».

Российско-экологический форум проводился 7-8 октября. Фото: Российский экологический форум-2024

Традиционный менеджмент, говорит он, предлагает учиться управлять другими. «Русский путь в управление», по мнению автора, призывает начать с себя.

«Правильнее было бы назвать её, например, «Особенности управления в России», и говорить в ней о специфических особенностях управления на территории нашей многонациональной страны. Название же книги со словом «русский путь» очень рискованное и может ввести в заблуждение, — считает оппонент автора книги Вадим Иванович Маршев, советский и российский экономист, основатель теории развития управленческой мысли, заслуженный профессор и руководитель Центра спортивного менеджмента экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Некоторые эксперты отмечают, что подходы автора не бесспорны, а порой и провокационны. Хотя, по словам Никольского, все содержащиеся в книге модели просты и доступны всем — и даже не подготовленным пользователям. Впрочем, пользователи скоро сами смогут сформировать свое мнение об этой работе. Презентация будет транслироваться онлайн (в анонсе презентации выложены предисловие и две первые главы книги), а сама книга, выпущенная в издательстве «АСТ», поступит в продажу уже до конца года.









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