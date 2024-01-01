Алёна Бронникова Власти выдали разрешение на строительство в Перми заправки в микрорайоне Запруд Реализация проекта ожидается к 2026 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Компания Урал» получила одобрение властей на реализацию первого этапа строительства заправочного комплекса с элементами придорожного сервиса в микрорайоне Запруд Перми. Разрешение было выдано краевым минимущества 25 сентября.

Объект планируется возвести по ул. Лядовской, 108г, рядом с торговым центром «Запруд», через дорогу от дома № 123. Он будет представлять собой автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию и автомойку самообслуживания.

Кроме того, согласно реестру разрешений на строительство, выданных минимущества Прикамья в третьем квартале 2024 года, 4 июля организация также получила разрешение на возведение заправочного комплекса с элементами придорожного сервиса в Свердловском районе Перми. Он появится по ул. Героев Хасана, 72г.

Проект «Компании Урал» по строительству подобных заправочных комплексов входит в реестр приоритетных инвестиционных проектов. Планируемый срок реализации — до 2026 года. Объём инвестиций был оценён в 351 млн руб. Проектом предусмотрено создание 28 новых рабочих мест.

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