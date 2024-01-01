Алёна Бронникова Проект строительства заправки в Запруде в Перми получил одобрение экспертизы Инвестпроект планируется реализовать до 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми проект строительства заправочного комплекса с элементами придорожного сервиса в микрорайоне Запруд 29 августа получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Согласно данным, размещённым на сайте ЕГРЗ, объект будет находиться напротив дома №123 по ул. Лядовской.

Заключение выдало московское ООО «Центр строительно-проектной и промышленной экспертизы». Проект подготовлен индивидуальным предпринимателем Михаилом Ирундиным. Возведением будет заниматься пермская организация ООО «Компания Урал».

По данным инвестиционного портала Пермского края, проект «Компании Урал» по строительству заправочных комплексов с элементами придорожного сервиса входит в реестр приоритетных инвестиционных проектов. Срок реализации — до 2026 года. Объём инвестиций оценён в 351 млн руб. Проектом предусмотрено создание 28 новых рабочих мест. В данный момент ведётся подготовка площадки.

ООО «Компания Урал», по информации checko.ru, зарегистрировано в 2005 году. Организация занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. Уставный капитал — 250 тыс. руб. Выручка за 2023 год составила 1,5 млн руб., в прошлом году компания потерпела убытки в размере 5,3 млн руб. Генеральным директором является Владислав Ростовцев. Учредителями — Владимир Медведев (66,6%) и ООО «Спецтранс» (33,3%). Владимир Медведев руководит также тремя организациями: фондом развития и поддержки экологических программ ДЗАТИ, НП «Солнечное» и ООО СЗ «Ива-Парк».

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