Елена Синица
В Прикамье ожидаются перепады температур от -14 до +10 градусов
Также на неделе ожидается мокрый снег
На неделе с 14 по 20 октября в Пермском крае ожидаются тёплые дни и морозные ночи из-за влияния антициклона. Об этом сообщают специалисты научного проекта «Метеоролог.и.я».
Так, в начале недели температура воздуха по ночам будет колебаться от -5 до -10 градусов, в низинах до -14. Днём в понедельник воздух прогреется до +8, во вторник — до +10 градусов. С середины недели в регионе ожидается мокрый снег, температура воздуха ночью в среду опустится до -2...-7 градусов, днём поднимется до +2...+7 градусов. В четверг ночью ожидается от 0 до -5 градусов, а днём — до +5.
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