Елена Синица Утром 14 октября в Перми образовались 9-балльные пробки Сообщают о задержках общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник утром, 14 октября, в Перми образовались пробки, они оцениваются в 9 баллов. Об этом сообщает ВЕТТА.

Ситуация усугубляется из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий на Коммунальном мосту. Также известно, что из-за этого задерживается общественный транспорт.

Как пояснили в городском департаменте транспорта, из-за пробки на Коммунальном мосту задерживаются автобусы № 6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 46, 49, 53 и 60, отставание от графика может быть более 20 минут.

По данным сервиса «Яндекс пробки», к 10 утра тяжёлой дорожная ситуация остаётся также на шоссе Космонавтов, улицах Чкалова, Ленина, Борцов Революции, Докучаева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.