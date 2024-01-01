Алёна Бронникова В Перми появится кафе-пекарня от федеральной сети магазинов «ВкусВилл» Проект запустят в ближайшее время Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральная торговая сеть «ВкусВилл» в ближайшее время планирует открыть в Перми кафе-пекарню. Как сообщает интернет-газета «Текст», подробности проекта, в том числе адрес нового заведения и дату начала его работы, в компании пока не раскрывают.

Ранее также стало известно, что сеть магазинов «ВкусВилл» запустит в Перми сервис доставки горячей еды «Сгоряча». Он будет находиться в помещении даркстора на бульваре Гагарина, 46. Точные даты тоже не известны.

«ВкусВилл» — российская сеть супермаркетов здорового питания. В Перми первый магазин открылся на Комсомольском проспекте, 56 в конце июля 2021 года. Сейчас в городе работают три магазина сети и даркстор на бульваре Гагарина, где формируются онлайн-заказы. На полках магазинов можно найти готовые блюда, детское питание, овощи, фрукты и пр. Почти весь ассортимент представлен под маркой сети.

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