Алёна Бронникова Сеть магазинов «ВкусВилл» запустит в Перми сервис доставки горячей еды Дата открытия пока не известна Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральная торговая сеть «ВкусВилл» планирует запустить в Перми сервис доставки горячих блюд. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным издания, сервис «Сгоряча» начнёт работу в помещении даркстора на бульваре Гагарина, 46. Точные даты открытия «ВкусВилл» пока не называет.

«ВкусВилл» — российская сеть супермаркетов здорового питания. В Перми первый магазин открылся на Комсомольском проспекте, 56 в конце июля 2021 года. Сейчас в городе работают три магазина сети и даркстор на бульваре Гагарина, где формируются онлайн-заказы. Проект «Сгоряча» сеть запустила в российских городах в 2021 году. Это тёмные кухни» (дарккитчен), которые открывают на площадках дарксторов компании, где блюда готовят по заказам покупателей. Сейчас в России работают более 100 таких объектов в российских городах.

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