Елена Синица Порядка 48% жителей Перми считают город дорогим Противоположное мнение у 32% опрошенных Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

По мнению 32% жителей Перми, их город нельзя назвать дорогим. В обратном убеждены 48% опрошенных (+10% с прошлого года). Больше всего денег уходит на продукты питания, жильё, проезд, услуги (медицинские, бытовые и досуговые), а также жилищно-коммунальные услуги. Это следует из опроса, проводимого сервисом SuperJob.

Как и ранее, самая высокая стоимость жизни остаётся в Москве. Дорогим городом столицу считает 56% жителей. Далее идут Самара (54%), Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород (по 53%).

Реже других высокую стоимость жизни отмечали жители Челябинска (33%), Волгограда и Воронежа (по 38%).

В опросе принимало участие экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет.









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