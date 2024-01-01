В Прикамье руководитель предприятия и его родственник признаны виновными в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ Жители Кунгура хотели скрыть факт нарушения миграционного законодательства Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Двое мужчин, 40 и 62 лет, признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, группой лиц по предварительному сговору), сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, к работе на стройке в Кунгуре были привлечены мигранты, которые не имели трудовых патентов и права пребывать на территории страны.

Коммерческой организацией, где трудились иностранные граждане, руководил 62-летний житель Перми, а 40-летний родственник оказывал содействие в руководстве.

Предприятие осуществляет деятельность в сфере строительства муниципальных объектов на территории Кунгура.

После того как правонарушение было выявлено сотрудниками отдела по вопросам миграции МО МВД России «Кунгурский» и УФСБ России по Пермскому краю, мужчины попытались дать взятку.

«Желая избежать привлечения организации к административной ответственности, они попытались передать сотруднику УФСБ России по Пермскому краю взятку в 60 тыс. руб. за сокрытие факта нарушения миграционного законодательства, однако их незаконные действия были пресечены последним», — сообщает Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафа каждому. Приговор пока не вступил в законную силу.

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