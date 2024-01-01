Ушёл из жизни пермский врач Герман Малых Он более 40 лет работал в медицине Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская станция скорой помощи

В Перми в возрасте 62 лет скончался врач скорой помощи с медицинским стажем более 40 лет Герман Малых. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Пермскую станцию скорой помощи.

Как пояснили в учреждении, о его смерти стало известно утром 11 октября. Герман Малых работал на Мотовилихинской подстанции. Свою карьеру в сфере здравоохранения он начал в 1981 году, устроившись медбратом. Через 13 лет мужчина стал врачом скорой помощи и до конца своих дней трудился в этой должности. Его общий стаж работы в области медицины составил более 40 лет.

Коллеги отмечают его преданность профессии и коллективу, характеризуют его ответственным и грамотным специалистом.

«Выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с ними», — сообщили в Пермской станции скорой помощи.

Свои соболезнования выразили также пациенты и знакомые медика.

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