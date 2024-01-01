В Перми резко вырос интерес к ремонту компьютеров, кондиционеров и газовых котлов Аналитики выяснили, как за год изменился спрос на ремонт бытовой техники Поделиться Твитнуть

В Перми спрос на ремонт бытовой техники остаётся стабильно высоким, отмечают эксперты.

Пермяки в первый месяц осени чаще всего сдавали в ремонт мобильные телефоны. На второй строчке в списке самых ремонтируемых устройств — стиральные и сушильные машины. Замыкают тройку лидеров — телевизоры.

В лидерах по росту спроса — ремонт кондиционеров и вентиляции. В сентябре интерес к услугам таких специалистов увеличился на 66% по сравнению с прошлым сентябрем.

Пермяки также стали чаще искать мастеров по ремонту мобильных телефонов (интерес увеличился на 38 процентов).

Вдвое подскочил спрос на ремонт компьютерной техники (+100%).

Аналитики отмечают перед зимой и резкий скачок спроса на ремонт газовых котлов и водонагревателей (91%).

«Пермяки также стали чаще ремонтировать варочные панели, духовки и кофемашины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — популярность таких услуг за месяц выросла на 36% и 117% соответственно», — отмечают в Авито Услугах.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.