Под Кунгуром на пожаре погибла школьница
Отец и её младшая сестра спаслись из огня
Следователями устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней во время пожара в Кунгурском округе.
Тело 16-летней девочки обнаружили пожарные во время тушения пожара в селе Ергачи Кунгурского муниципального округа.
В ночь на 11 октября в селе Ергачи под Кунгуром загорелся частный деревянный дом, в котором находились 52-летний мужчина с двумя дочерьми.
Отец, взяв 10-летнюю дочь на руки, покинул дом через окно, предупредив старшую дочь, чтобы следовала за ним.
По предварительным данным, 16-летняя девочка решила выйти из дома через двери, оказалась в горящих надворных постройках и получила термические ожоги, несовместимые с жизнью.
«Организовано проведение процессуальной проверки по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в Кунгурском межрайонном следственном отделе.
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