Под Кунгуром на пожаре погибла школьница Отец и её младшая сестра спаслись из огня Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Следователями устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней во время пожара в Кунгурском округе.

Тело 16-летней девочки обнаружили пожарные во время тушения пожара в селе Ергачи Кунгурского муниципального округа.

В ночь на 11 октября в селе Ергачи под Кунгуром загорелся частный деревянный дом, в котором находились 52-летний мужчина с двумя дочерьми.

Отец, взяв 10-летнюю дочь на руки, покинул дом через окно, предупредив старшую дочь, чтобы следовала за ним.

По предварительным данным, 16-летняя девочка решила выйти из дома через двери, оказалась в горящих надворных постройках и получила термические ожоги, несовместимые с жизнью.

«Организовано проведение процессуальной проверки по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в Кунгурском межрайонном следственном отделе.

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю





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