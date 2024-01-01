Елена Синица Из-за мошенников житель Перми лишился 2 млн рублей и автомобиля Сначала мужчине позвонила якобы сотрудница портала «Госуслуги» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за мошенников пермяк потерял 2 млн руб.. Заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Известно, что 55-летнему мужчине позвонила женщина и сказала, что является сотрудником портала «Госуслуги». Она заявила, что с его страницы направили много заявок на займы, предположив, что это мошенники.

После этого с пермяком связался якобы старший специалист одного из госучреждений, курирующих финансовую сферу, и предложил перевести все деньги на «резервный счёт». Мужчина так и сделал, перечислил 275 тыс. руб. по указанным реквизитам.

На следующий день лжесотрудник снова позвонил, сказав, что нужно оформить кредиты и вновь перевести деньги на «резервный счёт», чтобы избежать мошеннических действий в будущем. Доверчивый мужчина всё так и сделал, и перечислил порядка 1 млн руб. по указаниям злоумышленников.

Позже аферист выдвинул новое условие — продать автомобиль. Собеседник даже подсказал, как и где это сделать. За машину заявитель выручил 1 млн 100 тыс. руб., которые также перевёл на «резервный счёт».





В результате всех манипуляцией аферисты выманили у потерпевшего более 2 млн руб.

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