В Перми растут цены на икру За год икра подорожала на 10% Поделиться Твитнуть

По данным Росстата, в Пермском крае за год икра подорожала на 10%. В августе 2024 года килограмм в среднем продавали за 5,7 тыс. руб.

По мнению экспертов, подорожание связано в первую очередь с более низкими объёмами добычи рыб лососевых пород в этом году, и уже потом — с подорожанием услуг логистики и повышением ключевой ставки.

«В нынешнюю путину выловили 230 тыс. тонн лососевых. Думаю, до конца октября ещё тысяч 10-15 наловят, и общий улов будет в районе 240 тыс. тонн. Для сравнения, в прошлом году выловили 606 тыс. тонн. Вообще, средний годовой улов лососевых считается в районе 380-430 тыс. тонн. Отклонения от этих значений считаются либо ростом, либо снижением (как правило, в диапазоне 300-500 тыс. тонн). Примерно раз в десять лет случается год с рекордным уловом, как, например, в прошлом году, и рекордным снижением, как в нынешнем», — объясняет на личной странице ВК владелец сети рыбных магазинов в Перми «#Forelperm» Алексей Пушкарёв.

Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание. Икра — сезонный товар, большая часть реализуется в декабре, рост прогнозируется в последнюю неделю декабря, к Новому году.



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