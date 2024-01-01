В Прикамье набирает популярность оплата товаров долями Чаще всего покупают смартфоны и планшеты Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

У жителей Пермского края стал пользоваться популярностью сервис BNPL (Buy Now, Pay Later, «покупай сейчас, плати потом»). К такому выводу пришли аналитики «МегаФона» после исследования данных с начала года. Это опция, с помощью которой человек может оплатить товар частями. В этом году самыми востребованными оказались смартфоны — на них пришлось 24% всех товаров и услуг, приобретённых через этот сервис в объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota.

По данным аналитиков оператора связи, в этом году пермяки стали больше оплачивать частями планшеты и смартфоны. Например, с января по сентябрь таким способом потребители купили на 50% больше планшетов, чем за аналогичный период прошлого года. Также большой востребованностью пользуются смартфоны Apple, их приобретали на 72% чаще.

Возросла и доля оплат частями аксессуаров к смартфонам.

Сервис позволяет оплатить товар частями: при покупке — 25% суммы, остальные 75% — в короткий срок. В этом случае переплаты нет. Востребованность такой услуги аналитики компании связывают именно с этим.

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