Восемь лет тюрьмы дали пермяку за подделку договоров по купле-продаже автомобилей Суд вынес приговор за мошенничество в крупном размере Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Суд вынес приговор жителю Перми, который занимался куплей-продажей комиссионных автомобилей.

Восемь лет лишения свободы в колонии и штраф 250 тыс. руб. — огласил приговор Свердловский районный суд (в законную силу он пока не вступил).





Житель Перми, осуществляя сделки по купле-продаже комиссионных автомобилей, использовал подложные документы.



«Желая поправить материальное положение, подсудимый от своего имени заключал договоры купли-продажи транспортных средств, переданных ему клиентами для реализации, используя подложные документы о приобретении автомобилей в собственность. Денежными средствами распоряжался по своему усмотрению, причинив 2 гражданам ущерб на сумму 4 млн руб.», — рассказали в Прокуратуре Пермского края.





По словам ведомства, мужчина позиционировал себя перед клиентами как успешный и надёжный участник рынка. Однако в действительности у него накопились крупные долги.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном и особо крупном размерах).





Следующие восемь лет он проведёт в колонии общего режима.

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