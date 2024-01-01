Председателя правления ТСЖ обвиняют в мошенничестве в крупном размере в Прикамье В селе Барда Пермского края возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств Поделиться Твитнуть

Председатель правления одного из ТСЖ в Барде подозревается в совершении преступления, по ст. 159 УК РФ ч. 3 (мошенничество в крупном размере).

Следователи устанавливают обстоятельства и собирают доказательственную базу по делу о крупном мошенничестве.





По данным следствия, 28 июня 2022 года председатель правления одного из ТСЖ в селе Барда Пермского края предоставил в территориальный отдел «Центра занятости населения» заявку на участие в программе реализации мероприятий, которые могут быть направлены на снижение напряжённости на рынке труда.





«Речь шла о возможности предоставления десяти рабочих мест для незанятых граждан с размерами заработных плат, хотя фактически предоставлять им рабочие места не планировал», — рассказывают в СУ СК России по Пермскому краю.





На счет товарищества собственников жилья на основании документов, предоставленных председателем ТСЖ, было перечислено более 600 тысяч рублей, выделенные из бюджета края в качестве субсидий.





«Подозреваемый распорядился полученными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым бюджету Пермского края имущественный ущерб в крупном размере, — заключают в следствии. — Преступление было выявлено во взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю».

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