Алёна Бронникова В Перми выдали разрешение на строительство лаборатории по изучению опасных инфекций Здание планируют построить до конца 2026 года Поделиться Твитнуть

Визуализация концепции. Колерный паспорт / gorodperm.ru

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья выдало разрешение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» на строительство лаборатории по изучению опасных инфекций. Согласно реестру, документ был выдан 20 сентября.

Согласно документу, строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций будет вестись в Мотовилихинском районе Перми по ул. Лебедева, 26 стр 2.

Как рассказали «Новому компаньону» в краевом Роспотребнадзоре, здание будет восьмиэтажным, завершить строительство планируется в декабре 2026 года. Работы ведутся в рамках федерального проекта.

«По поручению Президента РФ и распоряжению Правительства РФ в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит» в 15 регионах России будут построены новые лаборатории высокого уровня биобезопасности. Пермский край стал одним из 15 территорий, вошедших в проект», — отметили в управлении.

Ситуационный план. Колерный паспорт / gorodperm.ru

На сайте федерального ведомства поясняется, что проект «Санитарный щит» представляет собой систему противодействия инфекциям для сохранения здоровья человека и профилактики инфекционных угроз.

Судя по ситуационному плану в колерном паспорте, опубликованном на сайте администрации Перми, новое здание будет построено за двухэтажным корпусом лаборатории природно-очаговых особо опасных и вирусных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Документ был разработан ООО «Западуралпроект» по заказу ООО «Рекон строй» и согласован департаментом градостроительства и архитектуры в июле 2024 года.

О том, что рядом со стадионом «Молот» в Перми может появиться лаборатория по изучению опасных инфекций, стало известно в 2022 году. Как писал «Новый компаньон», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» обратился в комиссию по ПЗЗ с предложением повысить этажность на рассматриваемом участке. Источником финансирования реализации проекта являются средства федеральной субсидии.

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