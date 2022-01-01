Мария Сыропятова Рядом со стадионом «Молот» может появиться восьмиэтажная лаборатория по изучению опасных инфекций Планируемый срок строительства — 2024 год Поделиться Твитнуть

лаборатория по ул. Лебедева, 26

Для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по ул. Лебедева, 26 в Перми планируется построить восьмиэтажное здание для лаборатории по изучению опасных инфекций.

Пока зонирование позволяет на этом участке строить только шестиэтажные здания, для исправления ситуации в комиссию по землепользованию и застройке направлено заявление об установлении подзоны. При этом территориальная зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) остаётся прежней, как и разрешённое использование участка «под лабораторный корпус».

Источник финансирования — средства федеральной субсидии. Планируемый срок строительства — 2024 год.

Комиссия по землепользованию и застройке отправила проект на публичные слушания.

Согласно данным 2ГИС, по ул. Лебедева, 26 расположена двухэтажная лаборатория природно-очаговых особо опасных и вирусных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

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