Елена Синица За сентябрь в Перми родилось 897 детей Также стало известно, что брак зарегистрировали 823 пары Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

За сентябрь в Перми родилось 470 мальчиков и 427 девочек. При этом родилось восемь двоен. В Мотовилихинском районе зарегистрировано три двойни, в Орджоникидзевском районе — две двойни, в Дзержинском, Индустриальном и Кировском районах — по одной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также стало известно, что брак зарегистрировали 823 пары. Уточняется, что кроме этого, было проведено чествование 103 юбилейных супружеских пар.

Помимо этого, в прошлом году жители города на 24,5% чаще стали менять свои личные данные — фамилии, имени и отчества. Составлено 159 записей актов о перемене имени. За аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 120 таких записей.





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