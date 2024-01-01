Алёна Бронникова В Кировском районе Перми приступили к строительству оздоровительного центра Работы ведутся на участке в 2,6 га на пересечении улиц Кировоградской и Сысольской Поделиться Твитнуть

Визуализация концепции. Колерный паспорт / gorodperm.ru

В Кировском районе Перми по ул. Кировоградской, 85 началось возведение оздоровительного комплекса. Как указано в реестре выданных на строительство разрешений, реализацией объекта занимается предприниматель Евгений Ляндаев.

Разрешение на строительство было получено ещё 7 мая 2024 года сроком действия до 7 февраля 2025 года. Как пояснили «Новому компаньону» в краевом минимущества, новая запись за 8 июля в реестре появилась в связи с корректировкой проектной документации в части внутренней отделки помещений. Кроме того, в ведомстве рассказали, что в комплексе зданий планируется разместить спортивные залы и площадки для занятий лечебной физкультурой:

Колерный паспорт / gorodperm.ru

«Согласно проектной документации предусматривается строительство оздоровительного комплекса, включающее в себя спортивные залы, кабинеты массажа, кабинеты ЛФК, а также вспомогательные помещения. Кроме того, на территории запроектированы спортивные площадки для лечебной физкультуры».

Согласно опубликованному на сайте администрации Перми колерному паспорту объекта, здание будет одноэтажным и располагаться на пересечении ул. Сысольской и Кировоградской. Площадь участка составляет 2,6 га. Ранее здесь находился недостроенный спортивный объект.

Ситуационный план. Колерный паспорт / gorodperm.ru

Данная площадка входила в состав особо охраняемой природной территории «Сосновый бор». Однако позже в связи с деградацией участка учёные рекомендовали исключить его из состава ООПТ.

Евгений Ляндаев — владелец автомобильного холдинга «Автопрестиж» и генеральный директор Пермского домостроительного комбината. По данным сайта checko.ru, является индивидуальным предпринимателем, руководителем трёх и учредителем 18 организаций, ведущих деятельность по торговле и аренде автотранспортных средств, а также управлением и покупкой недвижимого имущества.

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