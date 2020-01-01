Анна Брюханова БЦ «Авангард» в Перми продали за 126 млн руб. Новым владельцем ООО «Консалтинг-Сервис-1» стал Олег Евдокимов Поделиться Поделиться Твитнуть

БЦ Авангард

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Бизнес-центр «Авангард», расположенный по адресу ул. 25 Октября, 101, продали с торгов за 126 млн руб. Новым владельцем ООО «Консалтинг-Сервис-1», которому принадлежат 3,7 тыс. кв. м в БЦ «Авангард» и прилегающая территория, стал Олег Евдокимов, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Всего в торгах принимали участие два предпринимателя, второй — Евгений Ляндаев, владелец автохолдинга «Автопрестиж» и Пермского домостроительного комбината. Оба предпринимателя предложили одинаковую цену, но в результате бизнес-центр отошёл Евдокимову. Итоговая стоимость вышла на 109 млн руб. меньше первоначальной — она составляла 235 млн руб. на момент начала торгов в 2020 году.

Олег Евдокимов числится совладельцем ООО «Конный завод «Софроны», расположенного недалеко от Перми. Основным источником дохода предпринимателя является сдача внаём собственной недвижимости.

БЦ «Авангард» ввели в эксплуатацию в 2008 году, инвестором выступило ООО «Консалтинг-Сервис-1». В рамках санации банка «Союз» в 2011 году актив получила госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» в качестве погашения части задолженности по кредиту прежними владельцами БЦ «Авангард».

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