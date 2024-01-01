Студенты ПГМУ будут проходить обучение на базе стоматологической клиники «Гутен Таг» Поделиться Твитнуть

Клиника немецкой стоматологии «Гутен Таг» и Пермский государственный медицинский университет им. Е. А. Вагнера (ПГМУ) заключили договор о предоставлении клинической базы для студентов. Свои подписи под документом на конференции 10 октября поставили директор клиники Дмитрий Карпинский и заведующая кафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ Наталия Асташина.

В рамках этого соглашения студенты смогут приобрести практические навыки и опыт работы с современным оборудованием, а также с новейшими материалами и методами лечения, применяемыми в клинике «Гутен Таг». Такое сотрудничество поможет студентам лучше подготовиться к профессиональной деятельности, а клинике — привлечь квалифицированных молодых специалистов.

Генеральный директор клиники Дмитрий Карпинский отметил, клиника «Гутен Таг работает больше 18 лет и важно делиться опытом с молодыми специалистами.

«Думаю, что студенты, которые выходят из университета, должны с первого дня «встать к станку» и начать полноценную работу, сразу стать уверенными в своих силах специалистами. Поэтому мы хотим дать им возможность овладеть необходимыми навыками на базе современных клиник еще во время учебы в университете», — отметил он.

По словам Дмитрия Карпинского, обучение и практику на базе клиники планируется организовывать для групп студентов профильного факультета численностью 6 —7 человек. Декан стоматологического факультета ПГМУ Любовь Чернышова добавила, что сейчас обсуждается возможность обучения в клинике около 50 студентов-старшекурсников и нескольких ординаторов.

Завкафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ Наталия Асташина отметила, что договор является закономерным этапом сотрудничества между вузом и частной клиникой.

«Мы уже давно сотрудничаем с «Гутен Таг». В частности, совместно готовили студентов для участия в международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. Сегодня наше сотрудничество выходит на новый уровень», — обратила внимание Наталия Асташина.

Исполнительный директор «Гутен Таг» Ксения Ежова отметила, что сама десять лет назад была студентом стоматологического факультета и ощущала нехватку практического опыта после выпуска. «Сейчас я горжусь тем, что именно наша клиника стала первой частной стоматологией в качестве клинической базы для студентов университета», — поделилась она.

Клиника также участвует в благотворительной деятельности. В конце пресс-конференции Дмитрий Карпинский передал фонду «Я помогаю детям» сертификат на 100 тыс. руб.

Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев отметил, что договор о сотрудничестве между клиникой и ПГМУ является важным шагом в развитии стоматологической помощи в регионе.

«Сегодня стоматология — одна из самых динамично развивающихся сфер. Поэтому образовательный процесс должен быть ориентирован в том числе и на подходы, заглядывающие в будущее. Поэтому частные организации, которые проявляют социальную ответственность, готовы предоставить площадку, оборудование, технологии для молодых специалистов, демонстрируют им примеры клиентоориентированности, сопровождения пациентов, заслуживают уважения и содействия», — заявил Евгений Рожнев.

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