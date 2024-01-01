Елена Синица Автомобилистов Пермского края просят воздержаться от длительных поездок В регионе ухудшились погодные условия Поделиться Твитнуть

Из-за ухудшения погодных условий в Пермском крае (гололедица, мокрый снег, сильные порывы ветра) водителей просят по возможности отказаться от длительных поездок. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ФКУ УПРДОР «Прикамье».

В ведомстве также попросили автомобилистов быть осторожнее на дорогах, соблюдать правила безопасности дорожного движения. Водителям большегрузов рекомендовали встать на специализированных стоянках до улучшения ситуации.





Ранее сообщалось, что предстоящей зимой на улицы Перми выйдет на 83 единицы снегоуборочной техники больше, чем в прошлом году.

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