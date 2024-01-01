Зарина Ситдикова Проект ремонта кровли исторического корпуса ГКБ № 2 в Перми прошёл госэкспертизу Документация получила положительное заключение Поделиться Твитнуть

Фото из проектной документации

Проект ремонта крыши исторического корпуса Городской клинической больницы № 2 имени Ф.Х. Грааля получил положительное заключение госэкспертизы. Это следует из акта, опубликованного на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края.

Трёхэтажный кирпичный корпус на ул. Плеханова, 36 является памятником истории, градостроительства и архитектуры регионального значения «Здание урологического отделения 2-й клинической больницы, где работал И.А. Иванов».

Согласно документу, экспертиза проводилась по заказу ООО «Пермстроймет+». В начале июля текущего года компания выиграла электронный аукцион на подготовку соответствующей документации. По информации, размещённой на портале госзакупок, стоимость контракта на выполнение работ составила 1,16 млн руб.

В прошлом году на объекте на средства программы «Качественное здравоохранение» был выполнен ремонт фасада.

В соответствии с выданным экспертами актом в ходе работ в здании будет заменено покрытие кровли корпуса, выполнен ремонт участками мауэрлата и смонтированы новые водосточные трубы, отливы, покрытия карнизов и поясков. Кроме того, в медкорпусе будет заменён утеплитель чердачного перекрытия.

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