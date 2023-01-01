В Перми началось восстановление фасада исторического корпуса больницы имени Граля В городе подходит к концу капремонт двух крупнейших медучреждений Поделиться Твитнуть

В Перми в рамках региональной программы «Качественное здравоохранение» завершается капитальный ремонт городских клинических больниц им. Граля и Тверье. Ход масштабных работ в медучреждениях оценил глава Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба губернатора.

На приведение в порядок Городской клинической больницы им. Тверье из краевого бюджета было направлено 143 млн руб. На эти средства в медучреждении ведётся ремонт семиэтажного здания хирургического корпуса с подвалом и техническим этажом. Работы находятся в завершающей стадии, уточнили в пресс-службе губернатора.

В больнице также обновили приёмное отделение стационара, двухэтажное здание операционного блока и надземные переходы.

В планах – замена лифтов в хирургическом корпусе, ремонт кровли и фасадов акушерского и гинекологического корпусов, замена в них вентиляции и систем водоснабжения. В здании оперблока заменят электросеть, в терапевтическом корпусе выполнят капремонт вентиляционной системы.

В Городской клинической больнице им. Граля (ГКБ № 2) на средства программы «Качественное здравоохранение» начинается ремонт фасадов и крыши урологического отделения, которое расположено в здании, признанном объектом культурного наследия. Ожидается, что работы будут проведены в течение двух месяцев и завершатся в ноябре.

В те же сроки планируется сдать работы в другом историческом корпусе, где размещено офтальмологическое отделение. В здании продолжается восстановление облицовки и кровли.

В прошлом году в больнице благоустроили прилегающую территорию: уложили тротуарную плитку, установили новые фонари, выполнили озеленение. Работы произвели на сумму порядка 22 млн руб.

Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, от жителей региона поступает много вопросов о повышении качества медицинского обслуживания. Потому перед краевыми властями стоит задача не только строить новые объекты здравоохранения, но и комплексно подходить к ремонту существующих больниц и поликлиник.

Глава региона подчеркнул, что ремонт медучреждений идёт не только в Перми. На минувшей неделе депутаты Заксобрания Пермского края поддержали инициативу губернатора по выделению дополнительных 1,3 млрд руб. на проведение в ближайшие два года капремонта 12 объектов здравоохранения.

«Особое внимание уделяем и благоустройству территорий лечебных учреждений. На их территории появляются новые скамейки, обновляется освещение и асфальтируются пешеходные дорожки. За 2023 и 2024 год будет благоустроено 22 таких территории», – резюмировал Дмитрий Махонин.

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