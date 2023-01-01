Алёна Бронникова В Пермском крае отремонтируют 12 медучреждений благодаря допфинансированию На проведение комплексного капремонта будут выделены 1,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил выделить дополнительное финансирование на комплексный капитальный ремонт 12 объектов здравоохранения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Мы пересматриваем подход к проведению капитального ремонта объектов здравоохранения. Ранее такие работы проводились разрозненно, по отдельным зданиям. Сейчас стремимся реализовывать подобные проекты комплексно, охватывая всю площадь больниц и поликлиник», — рассказал глава Прикамья.

На эти цели планируется направить 1,3 млрд руб., из них в этом году будет выделено 465,5 млн, а в 2024-м — ещё 900 млн руб. Работы будут проведены на объектах в Перми, Усть-Качке, Губахе, Гремячинске, Соликамске и Верещагино.

В частности, будут отремонтированы три объекта в филиале Городской клинической больницы № 4 в Губахе. Это здания детской поликлиники, стационара и взрослой поликлиники по ул. Дегтярёва, 1. В Гремячинске по ул. Ленина, 161 преобразится шестиэтажный палатный корпус.

Также в 2023 году будет увеличено финансирование отрасли здравоохранения более чем на 491 млн руб. Эти деньги направят на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Такая поддержка позволит увеличить количество и объём препаратов, которые выдаются жителям региона по льготе.

Предложенные поправки в бюджет Прикамья были рассмотрены региональным правительством и направлены на рассмотрение Законодательного собрания. Законопроект депутаты обсудят на ближайшем пленарном заседании 21 сентября сразу в двух чтениях.





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