Пермяки делятся снимками северного сияния Это уникальное явление видели жители во всех уголках России Поделиться Твитнуть

Северное сияние в Коми округе. Фото: предоставлено "НК" Мариной Белавиной

Северное сияние наблюдается по всей России после мощного выброса солнечной плазмы в сторону Земли. Это самая сильная магнитная буря за весь год.

В ночь на 10 октября на Земле разыгралась геомагнитная буря. Ее уровень G4 (очень сильная). Из-за нее по всей стране наблюдается северное сияние. Жители России выкладывают фото.



Пермяки тоже делятся снимками в соцсетях. Северное сияние наблюдают во всех уголках Пермского края.

Северное сияние в Коми округе. Фото: предоставлено "НК" Мариной Белавиной

«Вспышку наблюдают по всей России и даже за ее пределами. Удивительное природное явление для наших широт!», — пишет глава города Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.



«Я в восторге от увиденного! По небу словно прожектора бегали!», — делится жительница Кудымкара Марина Белавина.









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