Пермяки делятся снимками северного сияния
Это уникальное явление видели жители во всех уголках России
Северное сияние наблюдается по всей России после мощного выброса солнечной плазмы в сторону Земли. Это самая сильная магнитная буря за весь год.
В ночь на 10 октября на Земле разыгралась геомагнитная буря. Ее уровень G4 (очень сильная). Из-за нее по всей стране наблюдается северное сияние. Жители России выкладывают фото.
Пермяки тоже делятся снимками в соцсетях. Северное сияние наблюдают во всех уголках Пермского края.
«Вспышку наблюдают по всей России и даже за ее пределами. Удивительное природное явление для наших широт!», — пишет глава города Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
«Я в восторге от увиденного! По небу словно прожектора бегали!», — делится жительница Кудымкара Марина Белавина.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.