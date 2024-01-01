На Новый год вновь откроют каток на эспланаде в Перми В этом году в декабре на эспланаде у Театра-Театра снова зальют каток Поделиться Твитнуть

На Новый год у Театра-Театра на эспланаде снова откроют каток. На главном катке города одновременно могут находиться не более 100 человек. На нём на новогодних каникулах обычно выступают спортсмены, проводятся мастер-классы, разные ледовые шоу и т.д. И, конечно же, катаются горожане и гости Перми.

«Открытие катка планируется в конце декабря, в зависимости от погодных условий», — сообщили в министерстве спорта Пермского края «Тексту».

В прошлом году каток планировали открыть 29 декабря, но из-за оттепели перенесли открытие на день.

Ледовые катки в этом году планируется заливать и на городских набережных.



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