После ареста внедорожника пермячка погасила долг Судебные приставы вышли на должницу, отследив маршрут её автомобиля Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Приставы наложили арест на иномарку, отследив по уличным видеокамерам путь должницы. После ареста залогового внедорожника жительница Перми оплатила задолженность по кредиту, сообщают в УФССП по Пермскому краю.

За жительницей Дзержинского района Перми образовался долг по кредиту, штрафам ГИБДД и налоговым платежам.

«Должница оплачивать долг не спешила, от явки к судебному приставу уклонялась, по адресу проживания не появлялась, на звонки не отвечала», — рассказывают в ведомстве.

По городским камерам видеонаблюдения был отслежен маршрут TOYOTA RAV 4, который тоже находился в залоге, и после того, как было определено его местонахождение, судебные приставы выехали по адресу и наложили на него арест.

Чтобы сохранить во владении иномарку, женщина тут же выплатила 70 тыс. руб. долга по кредиту и приступила к погашению других категорий задолженностей, рассказывают приставы.





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