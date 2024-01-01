После ареста внедорожника пермячка погасила долг

Судебные приставы вышли на должницу, отследив маршрут её автомобиля

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  УФССП России по Пермскому краю

Приставы наложили арест на иномарку, отследив по уличным видеокамерам путь должницы. После ареста залогового внедорожника жительница Перми оплатила задолженность по кредиту, сообщают в УФССП по Пермскому краю.

За жительницей Дзержинского района Перми образовался долг по кредиту, штрафам ГИБДД и налоговым платежам.

«Должница оплачивать долг не спешила, от явки к судебному приставу уклонялась, по адресу проживания не появлялась, на звонки не отвечала», — рассказывают в ведомстве.

По городским камерам видеонаблюдения был отслежен маршрут TOYOTA RAV 4, который тоже находился в залоге, и после того, как было определено его местонахождение, судебные приставы выехали по адресу и наложили на него арест.

Чтобы сохранить во владении иномарку, женщина тут же выплатила 70 тыс. руб. долга по кредиту и приступила к погашению других категорий задолженностей, рассказывают приставы.


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