В конце октября в Перми состоится марафон паблик-токов Он будет называться «Реально о Перми» Поделиться Твитнуть

С 21 по 27 октября в краевой столице пройдёт марафон паблик-токов «Реально о Перми». Это серия встреч в нестандартных локациях, где молодые пермяки смогут свободно пообщаться с «реальными» пермяками о том, как жить и развиваться в Перми.

Как утверждают организаторы мероприятия, этот проект «подсветит всё лучшее в Перми». Например, как жить интересно в родном городе, как развивать своё дело и получать от этого удовольствие, откуда черпать вдохновение.

Спикерами паблик-токов будут пермяки, добившиеся успехов в творческих индустриях и бизнесе: Николай Канищев и Елена Берлин, Дарья Волчек и Евгения Шаврова, Лейла Гизатуллина и медиа Мпермь, Андрей Васькин, Дима Рейсов и др.

Планируется, что с 21 по 27 октября встречи будут проходить каждый день, причём в разных местах. Это бар Curtiss, городская электричка, Хрустальный зал на центральной Набережной, Пермская арт-резиденция, ресторан MoreMore, региональный молодёжный центр «Кристалл» и арт-пространство «Другие круги».

С полным списком выступлений и расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Все встречи бесплатные, но надо заранее зарегистрироваться.

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